Coba Demo Slot Gratis! Menangkan Jackpot Tanpa Deposit

Resep ini worth it banget buat dicoba, Bun! Selain rasanya yang juara, bahannya mudah didapat dan cara membuatnya super simpel. Dijamin deh, semua anggota keluarga bakal suka!

Tumis Kangkung Cah Udang

Tumis kangkung cah udang ini bukan cuma masakan rumahan biasa, lho! Rasa gurih dan segarnya bikin siapapun ketagihan. Resepnya mudah diikuti, bahkan buat Bunda yang baru mulai belajar memasak. Jadi, siap-siap menikmati hidangan lezat ini ya!

Bahan Utama

250 gram kangkung, bersihkan dan potong-potong

200 gram udang, kupas dan bersihkan

3 siung bawang putih, cincang halus

2 buah cabe merah keriting, iris serong (sesuai selera)

1 buah cabe rawit merah, iris (sesuai selera, bisa skip kalau gak suka pedas)

2 sendok makan saus tiram

1 sendok makan kecap manis

1 sendok teh garam

1/2 sendok teh gula pasir

2 sendok makan minyak goreng

Bahan Tambahan (opsional)

1 buah bawang bombay, iris tipis

1 batang serai, memarkan

Sedikit penyedap rasa (jika suka)

Kalau nggak ada saus tiram, bisa diganti dengan kecap asin, Bun! Atau, kalau mau lebih sehat, bisa tambahkan sedikit kaldu sayur sebagai pengganti penyedap rasa.

Cara Memasak Tumis Kangkung Cah Udang

Menumis Bumbu

Panaskan minyak goreng di wajan. Tumis bawang putih, bawang bombay (jika pakai), dan serai (jika pakai) hingga harum. Jangan sampai gosong ya, Bun! Pastikan api sedang saja.

Menambahkan Udang

Masukkan udang, tumis hingga berubah warna menjadi kemerahan. Jangan terlalu lama, nanti udangnya jadi alot.

Menambahkan Cabe dan Bumbu Lainnya

Masukkan cabe merah dan cabe rawit (jika pakai). Tumis sebentar hingga sedikit layu. Lalu, masukkan saus tiram, kecap manis, garam, dan gula pasir. Aduk rata.

Menambahkan Kangkung

Masukkan kangkung. Aduk rata dan masak hingga kangkung layu tapi masih tetap hijau segar. Jangan sampai terlalu matang, nanti kangkungnya jadi lembek.

Tips: Aduk kangkung dengan cepat agar tidak hancur.

Tips: Jangan terlalu lama menumis kangkung agar tetap renyah.

Penyelesaian

Angkat dan sajikan tumis kangkung cah udang selagi hangat.

Tips Menyajikan Tumis Kangkung Cah Udang

Tumis kangkung cah udang paling enak disajikan selagi hangat dengan nasi putih hangat. Bisa juga ditambah dengan sambal untuk menambah cita rasa pedasnya. Sebagai minuman pendamping, teh hangat atau es teh manis juga cocok lho!

Tips 1: Tambahkan sedikit kaldu ayam untuk rasa yang lebih gurih.

Tips 2: Waktu terbaik menikmati hidangan ini adalah saat makan siang atau makan malam.

Tips 3: Sajikan di piring cantik agar tampilannya makin menarik!

Kesalahan Saat Memasak Tumis Kangkung Cah Udang

Banyak orang gagal membuat tumis kangkung yang enak karena beberapa kesalahan umum. Yuk, kita hindari!

Kesalahan 1: Menumis kangkung terlalu lama hingga layu dan lembek. Solusi: Masak kangkung sebentar saja hingga layu dan masih tetap hijau segar.

Kesalahan 2: Menggunakan api terlalu besar sehingga kangkung gosong. Solusi: Gunakan api sedang saja agar kangkung matang merata.

Kesalahan 3: Terlalu banyak menambahkan air sehingga tumis kangkung menjadi berair. Solusi: Jangan menambahkan air, cukup gunakan minyak goreng yang cukup.

Kesalahan 4: Tidak membuang batang kangkung yang keras. Solusi: Buang bagian batang yang sudah terlalu keras sebelum memasak.

Tanya Jawab

Bagaimana cara membuat tumis kangkung tetap renyah?

Rahasianya adalah jangan terlalu lama menumis kangkung dan gunakan api sedang. Aduk cepat agar kangkung tidak hancur.

Apa alternatif pengganti saus tiram?

Bisa diganti dengan kecap asin atau sedikit kecap manis dicampur dengan garam dan gula.

Berapa lama tumis kangkung bisa bertahan di kulkas?

Tumis kangkung sebaiknya segera dihabiskan. Jika ingin menyimpan, simpan di wadah kedap udara di kulkas dan konsumsi dalam waktu 1-2 hari.

Kesimpulan

Gimana, Bun? Ternyata membuat Tumis Kangkung Cah Udang mudah banget, kan? Resepnya simpel, bahannya mudah didapat, dan rasanya dijamin bikin ketagihan! Yuk, segera coba di rumah dan jangan lupa bagikan foto masakan Bunda ya!

Selamat mencoba dan semoga sukses! Jangan ragu untuk bereksperimen dengan bumbu dan bahan tambahan lainnya sesuai selera Bunda. Selamat berkarya di dapur!