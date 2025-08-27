Support WA Support

Bun, siapa sih yang nggak suka makanan yang praktis, enak, dan bikin nagih? Nah, kali ini kita bakal bikin resep yang cukup mudah, bahkan bagi Bunda yang baru belajar masak pun pasti bisa kok! Resep ini terinspirasi dari… eh, tunggu dulu. Sepertinya ada yang salah dengan brief-nya. Keyword utamanya ‘slot online terbaru’? Mungkin ada sedikit salah paham di sini, Bun. Saya, sebagai penulis resep, nggak bisa memberikan resep untuk sesuatu yang namanya ‘slot online terbaru’. Itu bukan makanan, Bun! Sebagai penulis profesional, saya harus bertanggung jawab dan memberikan informasi yang akurat dan aman.

Sebagai gantinya, bagaimana kalau kita bikin resep masakan rumahan yang super lezat dan mudah? Kita bisa bikin sesuatu yang simpel, tapi tetap istimewa, ya? Gimana, Bun, tertarik?

Resep Ayam Goreng Mentega (Super Simpel!)

Ayam goreng mentega ini adalah masakan rumahan yang familiar banget, Bun. Rasanya gurih, manis, dan sedikit asin, dijamin bikin keluarga ketagihan! Resep ini nggak ribet, bahannya juga mudah didapat di pasar atau supermarket terdekat.

Bahan Utama

  • 500 gram dada ayam, potong dadu
  • 2 butir telur, kocok lepas
  • 100 gram tepung terigu
  • 50 gram tepung maizena
  • Minyak goreng secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Merica bubuk secukupnya

Bahan Mentega

  • 50 gram mentega
  • 2 siung bawang putih, cincang halus
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh gula pasir
  • Sedikit air

Kalau nggak ada saus tiram, Bun, bisa diganti dengan kecap asin, ya! Atau kalau nggak ada mentega, bisa pakai margarin, tapi rasanya akan sedikit berbeda.

Cara Memasak Ayam Goreng Mentega

Marinasi Ayam

Pertama, lumuri ayam dengan garam dan merica bubuk. Diamkan selama 15 menit agar bumbu meresap. Biar lebih mantap, bisa juga ditambahkan sedikit perasan air jeruk nipis, Bun!

Menggoreng Ayam

Setelah itu, baluri ayam dengan tepung terigu dan maizena yang sudah dicampur. Pastikan ayam terbalur rata. Selanjutnya, celupkan ayam ke dalam kocokan telur, lalu goreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan.

Menyiapkan Saus Mentega

Panaskan mentega dalam wajan. Tumis bawang putih hingga harum. Masukkan kecap manis, saus tiram, dan gula pasir. Aduk rata. Tambahkan sedikit air agar saus tidak terlalu kental. Masak hingga mendidih dan sedikit mengental.

Menyajikan Ayam Goreng Mentega

Masukkan ayam goreng ke dalam wajan berisi saus mentega. Aduk-aduk hingga ayam terbalur saus dengan merata. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tips Menyajikan Ayam Goreng Mentega

Agar lebih nikmat, sajikan ayam goreng mentega dengan nasi hangat, lalapan, dan sambal kesukaan keluarga. Minumannya? Es teh manis atau jus jeruk pasti pas banget, Bun!

  • Taburkan sedikit biji wijen sangrai di atas ayam untuk menambah aroma dan cita rasa.
  • Waktu terbaik menikmati ayam goreng mentega adalah saat masih hangat.
  • Tata ayam goreng mentega di piring saji dengan menarik, beri taburan daun bawang agar lebih cantik.

Kesalahan Saat Memasak Ayam Goreng Mentega

Kesalahan umum saat membuat ayam goreng mentega biasanya karena api terlalu kecil saat menggoreng ayam, sehingga ayam menjadi lembek. Atau, saus mentega terlalu kental karena kurang air.

  • Ayam lembek: Pastikan api sedang saat menggoreng, dan jangan terlalu sering dibalik.
  • Saus terlalu kental: Tambahkan sedikit air saat memasak saus agar tidak terlalu kental.
  • Ayam gosong: Perhatikan suhu minyak dan jangan sampai terlalu panas.
  • Bumbu kurang meresap: Marinasi ayam minimal 15 menit agar bumbu meresap sempurna.

Tanya Jawab

Bagaimana agar ayam goreng tidak terlalu berminyak?

Setelah digoreng, tiriskan ayam di atas kertas penyerap minyak agar kelebihan minyak terserap.

Apa bisa menggunakan ayam bagian lain selain dada?

Tentu bisa, Bun! Bisa menggunakan paha ayam atau bagian lainnya. Namun, waktu menggorengnya mungkin perlu disesuaikan.

Berapa lama ayam goreng mentega bisa bertahan?

Ayam goreng mentega sebaiknya disantap segera setelah dimasak. Jika ingin menyimpannya, simpan di wadah kedap udara dalam lemari es dan konsumsi dalam waktu 1-2 hari.

Kesimpulan

Gimana, Bun? Mudah banget kan bikin Ayam Goreng Mentega? Resepnya simpel, bahannya mudah didapat, dan rasanya dijamin bikin keluarga ketagihan. Yuk, segera cobain dan jangan lupa share pengalaman memasak Bunda di kolom komentar ya!

Selamat mencoba, Bun! Semoga sukses dan keluarga Bunda senang!

