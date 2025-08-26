Rahasia Menang Slot Online Trendi 2024 Tips Trik Jitu!

Bun, pernah nggak sih kepikiran mau masak sesuatu yang unik, tapi tetep simpel dan nggak ribet? Eh, tiba-tiba inget masa kecil dulu, waktu Mama sering bikin… (Masukkan cerita singkat yang relatable dengan *sesuatu yang akan dibuat*), Rasanya langsung bikin kangen, ya? Nah, kali ini kita nggak akan bikin *sesuatu yang akan dibuat*, tapi kita akan bikin resep yang *trendi* dan pastinya bikin keluarga hepi!

Resep ini worth it banget buat dicoba, Bun! Selain rasanya yang juara, bahan-bahannya gampang dicari dan cara masaknya juga anti ribet. Dijamin, semua anggota keluarga bakal nagih!

Resep Ayam Goreng Mentega

Ayam Goreng Mentega, siapa sih yang nggak suka? Menu ini emang selalu jadi primadona, rasanya gurih, manis, dan sedikit asin, pas banget di lidah orang Indonesia. Nggak cuma enak, tampilannya juga cantik dan bikin nafsu makan bertambah!

Bahan Utama

500 gram dada ayam, potong dadu

100 gram tepung terigu protein sedang

1 butir telur, kocok lepas

100 gram tepung roti

Minyak goreng secukupnya

5 siung bawang putih, haluskan

3 siung bawang merah, haluskan

5 buah cabe merah keriting, iris serong

2 batang daun bawang, iris

Bahan Tambahan (Saus Mentega)

100 gram mentega

5 sendok makan kecap manis

3 sendok makan saus tiram

2 sendok makan air jeruk nipis

1 sendok teh garam

1/2 sendok teh merica bubuk

1/4 sendok teh gula pasir

Kalau nggak ada saus tiram, Bun, bisa diganti dengan kecap asin ya, atau bisa juga tanpa saus tiram sama sekali. Tergantung selera aja!

Cara Memasak Ayam Goreng Mentega

Membuat Ayam Crispy

Pertama, lumuri ayam dengan bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Diamkan selama 15 menit agar bumbu meresap. Setelah itu, gulingkan ayam ke dalam tepung terigu, lalu celupkan ke dalam telur kocok, dan terakhir gulingkan lagi ke dalam tepung roti hingga seluruh permukaan ayam tertutup rata.

Panaskan minyak goreng yang cukup banyak dalam wajan. Goreng ayam hingga kuning keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.

Membuat Saus Mentega

Lelehkan mentega dalam wajan. Setelah meleleh, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, tumis hingga harum. Kemudian, tambahkan cabe merah keriting iris, tumis sebentar sampai agak layu.

Masukkan kecap manis, saus tiram, air jeruk nipis, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Aduk rata dan masak hingga mendidih dan sedikit mengental. Masukkan ayam goreng yang sudah digoreng tadi, aduk hingga tercampur rata dengan saus.

Tambahkan irisan daun bawang, aduk sebentar. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tips Menyajikan Ayam Goreng Mentega

Agar lebih nikmat, sajikan Ayam Goreng Mentega selagi hangat dengan nasi putih hangat. Bisa juga ditambah lalapan seperti timun dan selada, atau kerupuk untuk menambah tekstur renyah.

Untuk rasa yang lebih gurih, bisa ditambahkan sedikit kaldu ayam atau jamur bubuk ke dalam saus mentega.

Waktu terbaik menikmati hidangan ini adalah saat makan siang atau makan malam bersama keluarga.

Tata ayam goreng di atas piring saji, siram dengan saus mentega, dan taburi dengan daun bawang. Dijamin tampilannya makin menggoda!

Kesalahan Saat Memasak Ayam Goreng Mentega

Banyak yang gagal bikin ayam goreng mentega yang krispi dan bumbunya meresap. Biasanya karena beberapa hal ini, Bun:

Ayam tidak kering saat digoreng: Pastikan ayam benar-benar kering sebelum digoreng agar hasilnya krispi. Bisa ditiriskan dulu sebelum digoreng.

Minyak goreng terlalu sedikit: Ayam tidak akan krispi jika digoreng dengan minyak yang terlalu sedikit. Pastikan minyak cukup banyak agar ayam terendam.

Api terlalu kecil: Ayam akan menyerap banyak minyak jika digoreng dengan api kecil. Gunakan api sedang cenderung besar.

Saus terlalu encer: Pastikan saus mentega sudah agak mengental sebelum ayam dimasukkan, agar ayam terbalut saus dengan sempurna.

Tanya Jawab

Bagaimana agar ayam goreng lebih krispi?

Pastikan ayam benar-benar kering sebelum digoreng, gunakan api sedang cenderung besar, dan jangan terlalu sering dibalik saat menggoreng.

Apabila tidak ada air jeruk nipis, apakah bisa diganti?

Bisa diganti dengan cuka atau sedikit air biasa. Tapi, air jeruk nipis akan memberikan cita rasa yang lebih segar.

Berapa lama ayam goreng mentega bisa disimpan?

Ayam goreng mentega sebaiknya langsung dihabiskan. Jika ada sisa, simpan di kulkas dan konsumsi dalam waktu 1-2 hari. Panaskan kembali sebelum disajikan.

Kesimpulan

Lihat kan, Bun? Membuat Ayam Goreng Mentega ternyata gampang banget! Cuma beberapa langkah, dan hidangan lezat siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Yuk, segera coba resep ini dan jangan lupa share pengalaman memasakmu di kolom komentar ya!

Selamat mencoba, Bun! Semoga berhasil dan keluarga suka!