Rahasia Menang Slot Cepat Trik Strategi Jitu!

Resep ini cocok banget buat Bunda yang sibuk, karena bahannya mudah didapat dan cara membuatnya super praktis. Dijamin, hasilnya nggak akan mengecewakan, bahkan anak-anak pun pasti suka!

Bahan Utama

300 gr Daging ayam fillet, potong dadu (Bisa diganti daging sapi atau udang)

1 buah bawang bombay, cincang

3 siung bawang putih, cincang

1 buah paprika merah, potong dadu

1 buah paprika hijau, potong dadu

100 gr brokoli, potong kecil

Saus tiram 2 sdm

kecap manis 2 sdm

1 sdm maizena, dilarutkan dengan 2 sdm air

Minyak untuk menumis

Garam dan merica secukupnya

Bahan Tambahan (Opsional)

1 buah cabe merah keriting, iris serong (untuk menambah rasa pedas)

Bawang daun, iris (untuk taburan)

1 sdt gula pasir (untuk menyeimbangkan rasa)

Kalau nggak ada paprika, Bunda bisa pakai wortel atau sayuran lain kesukaan keluarga. Kreatif ya, Bun!

Cara Memasak Ayam Saus Tiram Cepat

Menumis Bumbu

Panaskan minyak di wajan, lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Jangan sampai gosong ya, Bun! Api sedang saja.

Setelah harum, masukkan daging ayam. Tumis hingga berubah warna dan agak kering. Tambahkan garam dan merica secukupnya.

Menambahkan Sayuran dan Bumbu

Masukkan paprika merah dan hijau, serta brokoli. Tumis sebentar hingga sedikit layu. Lalu, masukkan saus tiram dan kecap manis. Aduk rata.

Tuang larutan maizena, aduk cepat hingga kuah mengental. Cicipi dan sesuaikan rasa. Kalau kurang asin, tambahkan garam. Kalau kurang manis, tambahkan gula.

Penyelesaian

Matikan api. Taburi dengan bawang daun (kalau ada). Siap disajikan!

Tips Menyajikan Ayam Saus Tiram Cepat

Sajian ini lebih nikmat disantap selagi hangat. Bunda bisa menambahkan nasi putih hangat dan segelas es teh manis sebagai pelengkapnya. Gimana, Bun? Simple banget kan?

Untuk menambah cita rasa gurih, bisa ditambahkan sedikit kaldu ayam.

Waktu terbaik menikmatinya adalah saat makan siang atau makan malam.

Tata di piring saji dengan menarik, bisa ditambahkan hiasan seperti potongan jeruk nipis.

Kesalahan Saat Memasak Ayam Saus Tiram Cepat

Banyak Bunda yang gagal membuat ayam saus tiram karena beberapa kesalahan umum ini. Tenang, kita atasi bersama!

Ayam terlalu kering: Jangan terlalu lama menumis ayam. Cukup sampai berubah warna dan matang.

Kuah terlalu encer: Pastikan larutan maizena sudah tercampur rata dan dimasukkan di akhir proses memasak.

Sayuran terlalu matang: Tumis sayuran sebentar saja agar tetap renyah.

Bumbu kurang meresap: Aduk rata bumbu dan sayuran saat dimasak.

Tanya Jawab

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak ayam saus tiram cepat ini?

Sekitar 15-20 menit, Bun! Cepat banget, kan?

Apa bisa menggunakan bahan pengganti selain paprika?

Tentu bisa! Bunda bisa menggunakan wortel, buncis, atau sayuran lainnya sesuai selera.

Bagaimana cara menyimpan sisa ayam saus tiram?

Simpan di dalam wadah kedap udara di lemari es. Sisa makanan ini bisa tahan hingga 2 hari.

Kesimpulan

Gimana, Bun? Mudah banget kan membuat ayam saus tiram cepat ini? Rasanya lezat, praktis, dan pastinya bikin keluarga senang. Yuk, segera coba resep ini di rumah dan jangan lupa bagikan pengalaman memasak Bunda di kolom komentar ya!

Selamat mencoba dan semoga berhasil! Jangan lupa share foto masakan Bunda ya!