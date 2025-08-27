Bun, pernah nggak sih ngerasain momen pas lagi bete banget, terus tiba-tiba tercium aroma masakan yang bikin hati langsung adem? Nah, resep yang satu ini serasa punya efek ajaib kayak gitu! Dulu waktu kecil, Mama selalu bikin ini kalau aku lagi sakit. Aromanya yang hangat dan rasanya yang nyaman banget, langsung bikin aku semangat lagi. Resep ini, Bun, bukan cuma soal makanan, tapi juga soal kenangan dan rasa nyaman di rumah.

Resep ini *worth it* banget buat dicoba, Bun! Selain simpel dan bahannya gampang dicari, rasanya dijamin bikin keluarga ketagihan. Dijamin deh, nggak bakal nyesel nyoba resep ini.

cara menang slot kartu (Bukan Resep Masakan!)

Maaf, Bun, sepertinya ada kesalahan dalam brief artikel. “Cara menang slot kartu” bukanlah resep masakan. Keyword ini merujuk pada aktivitas perjudian yang tidak etis dan tidak sesuai dengan tema artikel resep masakan yang ramah keluarga. Saya tidak bisa memberikan resep atau panduan tentang hal tersebut. Sebagai gantinya, saya akan memberikan resep masakan yang enak dan mudah dibuat, ya Bun!

Resep Sup Jagung Manis

Sup jagung manis adalah salah satu hidangan sederhana yang penuh rasa. Hangatnya sup, manisnya jagung, dan teksturnya yang lembut, cocok banget dinikmati saat cuaca dingin atau sebagai hidangan pembuka yang menyegarkan.

Bahan Utama

4 buah jagung manis, pipil

4 cangkir air

1 buah bawang bombay, cincang halus

2 siung bawang putih, cincang halus

1 sendok makan margarin

1/2 sendok teh garam

1/4 sendok teh merica bubuk

1/4 sendok teh kaldu bubuk (optional)

Sedikit gula pasir (optional)

Bahan Tambahan (untuk menambah cita rasa)

1/2 cangkir susu cair (full cream atau UHT)

Sedikit daun seledri, cincang halus (untuk taburan)

1 buah wortel, potong dadu kecil (optional)

Kalau nggak ada susu cair, Bun, bisa pakai santan sedikit aja, atau skip aja. Tetap enak kok!

Cara Memasak Sup Jagung Manis

Menumis Bumbu

Panaskan margarin di dalam panci. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu. Pastikan api sedang aja, ya Bun, supaya bawang bombaynya nggak gosong.

Merebus Jagung

Masukkan jagung pipil ke dalam panci. Tuang air, garam, merica, dan kaldu bubuk (jika menggunakan). Aduk rata. Didihkan dengan api sedang. Setelah mendidih, kecilkan api dan masak selama kurang lebih 15-20 menit, atau sampai jagung empuk.

Jika menambahkan wortel, masukkan wortel bersamaan dengan jagung.

Aduk sesekali agar jagung tidak lengket di dasar panci.

Cicipi dan tambahkan gula pasir sedikit jika ingin rasa lebih manis.

Menambahkan Susu dan Penyelesaian

Setelah jagung empuk, masukkan susu cair. Aduk perlahan dan masak hingga mendidih lagi. Matikan api.

Tuang sup ke dalam mangkuk saji. Taburi dengan daun seledri cincang.

Tips Menyajikan Sup Jagung Manis

Agar sup jagung manis makin nikmat, sajikan selagi hangat. Bisa ditambah dengan potongan roti tawar atau kerupuk untuk teman makan. Minuman pendamping yang segar seperti jus jeruk atau es teh manis juga bisa menambah kenikmatan makan siang atau malam Bun.

Untuk rasa yang lebih gurih, bisa ditambahkan sedikit keju parut saat disajikan.

Waktu terbaik menikmati hidangan ini adalah saat cuaca dingin atau sebagai hidangan pembuka yang hangat.

Sajikan dalam mangkuk yang cantik agar tampilannya lebih menarik.

Kesalahan Saat Memasak Sup Jagung Manis

Banyak yang gagal membuat sup jagung manis yang enak karena beberapa kesalahan umum. Salah satunya adalah terlalu lama merebus jagung sehingga teksturnya hancur atau kurang matang.

Jagung terlalu lembek: Kurangi waktu merebus. Jagung yang masih sedikit *al dente* akan lebih enak.

Kurangi waktu merebus. Jagung yang masih sedikit *al dente* akan lebih enak. Sup terlalu hambar: Pastikan rasa garam, merica, dan kaldu bubuk sudah pas. Bisa ditambahkan sedikit gula pasir agar lebih seimbang.

Pastikan rasa garam, merica, dan kaldu bubuk sudah pas. Bisa ditambahkan sedikit gula pasir agar lebih seimbang. Bawang gosong: Gunakan api sedang saat menumis bawang agar tidak gosong dan tetap harum.

Gunakan api sedang saat menumis bawang agar tidak gosong dan tetap harum. Susu menggumpal: Masukkan susu setelah jagung matang dan aduk perlahan agar tidak menggumpal.

Tanya Jawab

Bagaimana jika jagungnya masih keras setelah direbus 20 menit?

Kemungkinan besar api terlalu kecil. Naikkan sedikit api dan rebus hingga jagung benar-benar empuk.

Apakah bisa pakai jagung kalengan?

Bisa kok, Bun! Cukup tiriskan jagung kalengan sebelum dimasukkan ke dalam sup.

Berapa lama sup jagung ini bisa disimpan?

Sup jagung sebaiknya disantap langsung. Jika ingin disimpan, simpan di kulkas dan konsumsi dalam waktu 1-2 hari.

Kesimpulan

Gimana Bun, gampang banget kan bikin Sup Jagung Manis ini? Resepnya sederhana, bahannya mudah didapat, dan rasanya dijamin bikin ketagihan. Yuk, coba bikin di rumah dan ajak keluarga untuk menikmati kelezatannya! Jangan lupa share foto hasil masakan Bunda ya, di media sosial!

Selamat mencoba, Bun! Semoga resep ini bisa jadi salah satu resep andalan di dapur Bunda.